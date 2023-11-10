Какой церковный праздник, согласно традициям, отмечается в России 11 ноября 2023 года Юлия СкворцоваКакой церковный праздник принято отмечать в день 11 ноября 2023 года православными россиянами, подскажет церковный календарь.
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