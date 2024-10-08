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РСПП попросит правительство признать долги безнадежными из-за санкций

РСПП попросит правительство признать долги безнадежными из-за санкций

Это касается случаев, когда по ним нельзя исполнить обязательства из-за санкций, узнал Forbes. Тогда компании смогут списать их в качестве расходов, уменьшив налогооблагаемую базу Бизнес намерен попросить признать безнадежными непокрываемые из-за санкций долги.

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