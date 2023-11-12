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Русская весна

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Прилёт ракеты Storm Shadow прямо около бойцов при отражении массированной ракетной атаки (ВИДЕО)

Прилёт ракеты Storm Shadow прямо около бойцов при отражении массированной ракетной атаки (ВИДЕО)

Вражеские ресурсы снова опубликовали слитые в Сеть кадры отражения мощнейшего удара врага с применением ракет Storm Shadow и HIMARS.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Написали бы лучне, что возможно «Шторм» был поврежден при отправке с завода.
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10 час.

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