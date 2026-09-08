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Нижегородская правда

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Домам-памятникам в Нижнем Новгороде дали вторую жизнь

Домам-памятникам в Нижнем Новгороде дали вторую жизнь

В регионе продолжается масштабная работа по восстановлению памятников архитектуры. Буквально на днях в Нижнем Новгороде завершилась реконструкция объекта культурного наследия «Дом Чардымова» и «Дом Самгина» на улице Большой Печёрской.

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