Борьба за доминирование: Российский и украинский подходы к Черноморскому региону

Очередной раз хотим обратить внимание на этот потенциально взрывоопасный регион. Для Черноморского флота и России в целом, с военно-стратегической точки зрения, обстановку в бассейне Черного моря назвать успешной довольно сложно.
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