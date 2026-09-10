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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робинсон о Мак Аллистере: «Не принято так открыто требовать новый контракт. Нужно доказывать игрой, он выглядел слабо в прошлом сезоне. В матче с «Атлетико» показал работоспособность»

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон оценил игру Алексиса Мак Аллистера на фоне высказывания хавбека «Ливерпуля» о контракте.

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