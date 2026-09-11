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В Киеве требуют «серьёзного удара по Елабуге»

В Киеве требуют «серьёзного удара по Елабуге»

ВСУ должны сосредоточить усилия на ударах по Елабуге, где сосредоточено производство наиболее опасных для бандеровцев дронов «Герань».

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