ВСУ должны сосредоточить усилия на ударах по Елабуге, где сосредоточено производство наиболее опасных для бандеровцев дронов «Герань».
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Вадим Москаленко, ты нас пугаешь или хвастаешься возможностями Салорейха? К чему нам знать, что там несут хохлятские авиаэксперты?