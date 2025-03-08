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Мода и Шоу-бизнес

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Натали Портман подтвердила новый роман — через год после развода из-за измены мужа: что известно об избраннике актрисы

Натали Портман подтвердила новый роман — через год после развода из-за измены мужа: что известно об избраннике актрисы

Почти два года назад в личной жизни оскароносной актрисы произошли кардинальные перемены. В Сеть просочилась информация, что муж Натали Портман изменил ей с 25-летней экоактивисткой — и это после 11 лет брака со звездой.

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