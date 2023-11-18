Тайком встречался с сыном в гараже и жил на даче: одиночество легендарного Штирлица

После развода с Нонной Мордюковой знаменитый Штирлиц ходил в холостяках три года. В 1966-м его пригласили на озвучку французской мелодрамы, где он познакомился с 22-летней Тамарой, которая в одном престижном институте преподавала иностранный язык.
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