Тайком встречался с сыном в гараже и жил на даче: одиночество легендарного Штирлица

После развода с Нонной Мордюковой знаменитый Штирлиц ходил в холостяках три года. В 1966-м его пригласили на озвучку французской мелодрамы, где он познакомился с 22-летней Тамарой, которая в одном престижном институте преподавала иностранный язык.