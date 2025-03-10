Турецкий политолог Озер предположил, где могут пройти переговоры Трампа и Путина

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. В Стамбуле могут состояться переговоры между лидерами России и США. Однако это будет зависеть от позиции Турции в сложившейся геополитической ситуации, считает Энгин Озер, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва».