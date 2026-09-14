Гречишкинские поминовения — память о подвиге казаков живет в веках

14 сентября 1829 года стало днем бессмертного подвига казаков под командованием сотника Андрея Гречишкина.
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