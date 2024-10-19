Запад не может договориться о применении Украиной дальнобойного оружия по России, — Байден

Президент США Джо Байден заявил по итогам визита в Германию, что западным союзникам пока не удается достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, сообщает Bloomberg.
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