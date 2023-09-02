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Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Я подвергся линчеванию со стороны политиков и СМИ, но чувствую поддержку обычных людей. Справедливость восторжествует»

Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Я подвергся линчеванию со стороны политиков и СМИ, но чувствую поддержку обычных людей. Справедливость восторжествует»

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике.

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