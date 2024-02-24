К убийству перебежчика Кузьминова в Испании могут быть причастны два наемника

Сотрудники испанских спецслужб, расследующие убийство летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 на Украину, полагают, что к инциденту могут быть причастны два наемника.
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