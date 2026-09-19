ИжГТУ и ТюмГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Тюмень. Тюменская область. ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и Тюменский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве.
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