Отказ от российского газа чреват суровыми последствиями для Евросоюза

Остановка транзита газа через Украину на запад приведёт к суровым последствиям для всех в Евросоюзе, но при этом никак не навредит России, заявил 1 января премьер Словакии Роберт Фицо: «Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России».