Додик предрек усугубление раскола в Европе

Среди стран Европы происходит раскол, который усугубится с завершением конфликта на Украине. Об этом сообщил РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
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