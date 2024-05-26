Почему в Ленобласти и Петербурге стало так много комаров: жители жалуются на нашествие кровососов

Рассказываем, почему в Ленобласти и Петербурге стало так много комаров. В последние недели Ленинградская область столкнулась с настоящим нашествием комаров, создающим значительные неудобства как для местных жителей, так и для животных.
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