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CNN: кандидат Трампа не стал гарантировать выделение новой помощи Украине

CNN: кандидат Трампа не стал гарантировать выделение новой помощи Украине

Кандидат от Дональда Трампа на пост главы Административно-бюджетного управления Рассел Воут уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли он готов потратить на Киев оставшиеся $3 млрд, предназначенные для помощи Украине.

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Комментарии
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Eduard
Какая помощь стране,где был переворот и убивали людей? Мы все про них знаем,это было всего 10 лет назад!
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17 час.
Eduard
Всюэту историю с &quot;помощью&quot; придумал Барака Обама я уверен,вот он пусть Украину и поддерживает за свои кровные,а не чужие!
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17 час.

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