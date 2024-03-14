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  • Виктор Луговой
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Сбер запустил юридический ИИ. Это умный юридический помощник

Сбер запустил юридический ИИ. Это умный юридический помощник

Сбер разработал умного юридического помощника GigaLegal на базе GigaChat APIКомпания Sber представила инструмент GigaLegal, работающий на базе GigaChat API и использующий возможности нейросетевой модели GigaChat в качестве интеллектуального юридического помощника.

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