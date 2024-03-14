Сбер запустил юридический ИИ. Это умный юридический помощник

Сбер разработал умного юридического помощника GigaLegal на базе GigaChat APIКомпания Sber представила инструмент GigaLegal, работающий на базе GigaChat API и использующий возможности нейросетевой модели GigaChat в качестве интеллектуального юридического помощника.
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