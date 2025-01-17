В Перинатальном центре Архангельска пройдут дни открытых дверей

Задать вопросы специалистам можно будет в среду, 22 января, в 14:00 и в пятницу, 31 января, в 14:30. Будущим родителям предлагают поучаствовать в экскурсии по родовому залу, послушать лекцию о немедикаментозных методах обезболивания и задать специалистам важные вопросы.