Самойлова сделала неожиданное заявление о Джигане: «Мы бы были вместе вечно»

Блогер рассказала, чем ее восхищает бывший муж. Оксана Самойлова и Джиган Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressОксана Самойлова рассказала, какие качества Джигана она хотела бы видеть и в своем будущем муже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии