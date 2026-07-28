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7дней.ru

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Самойлова сделала неожиданное заявление о Джигане: «Мы бы были вместе вечно»

Самойлова сделала неожиданное заявление о Джигане: «Мы бы были вместе вечно»

Блогер рассказала, чем ее восхищает бывший муж. Оксана Самойлова и Джиган Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressОксана Самойлова рассказала, какие качества Джигана она хотела бы видеть и в своем будущем муже.

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