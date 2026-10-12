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Царьград

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«Уникальна по характеру»: генсек ФФКР Коган объяснил триумф Александры Трусовой

«Уникальна по характеру»: генсек ФФКР Коган объяснил триумф Александры Трусовой

Александра Игнатова (Трусова) завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Алма‑Ате. Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган назвал фигуристку уникальной и отметил её сильный спортивный характер.

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