CENTCOM: Иранский фрегат не отреагировал на сигнал бедствия с украинского судна

Иранский фрегат не отреагировал на сигнал бедствия, который подавал украинский сухогруз Verbena после удара со стороны йеменских хуситов, невзирая на то, что сигнал означал необходимость выполнить эвакуацию экипажа.
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