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Царьград

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В Новосибирской области отремонтировали 7 км трассы за 12-й км

В Новосибирской области отремонтировали 7 км трассы за 12-й км

Подрядная организация укрепила обочины, уложила щебёночно-песчаное покрытие и установила дорожные знаки на участке с 12-го по 19-й километр трассы за селом Морозовка в сторону Великих Лук.

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