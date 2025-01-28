Актер может вернуться на сцену и поиметь повторную славу. Актер Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы будет почти таким же популярным, как и раньше.
«Многие уже его простили»: продюсер высказался о судьбе Ефремова
Комментарии
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СИ
Сергей Иванютин
Он в последнее время талантливо жрал водку перед выходом на сцену, в результате часто были скандалы со зрителями. Но кто они для него? Конечно же плебеи. А он видите ли патриций, облёванный.
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18 час.
Evgenija Palette
Что для него зрители? Это - глупые ГОИ, не в состоянии оценить не просыхающего жидовского гения...
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9 час.
СИ
Сергей Иванютин
👍
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8 час.
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