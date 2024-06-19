Почему летом выпадают волосы и что с этим делать: мнение трихолога

Солнце, море, песок и соленый ветер — слагаемые летнего счастья, но только не для волос Максим Трофимов технолог бренда Kemon Ультрафиолет, когда его слишком много, разрушает кутикулу — внешний слой волоса.
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