Башкирия первой внедрит виртуального имама с искусственным интеллектом

В Башкирии скоро появится "цифровой имам" – бот с ИИ, обученный религиозным канонам. Муфтий Айнур Биргалин сообщил о запуске этой инновации в приложении, которая будет отвечать на распространенные вопросы, оставляя сложные темы для духовных наставников.