Руководители стран ЕС будут просить Зеленского не выводить из себя президента США Дональда Трампа, узнало Financial Times.
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