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Царьград

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Solaris вошел в топ-10 продаж в марте: "Автомобильный завод АГР" на подъеме

Solaris вошел в топ-10 продаж в марте: "Автомобильный завод АГР" на подъеме

"Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге выпустил 8,7 тыс. автомобилей Solaris в I квартале 2025 года, и, продав 5,4 тыс.

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