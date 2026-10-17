В Киеве проходит акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Но спасёт ли это столицу Украины от отключения тепла и электричества зимой?У здания Киевской городской администрации началась акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко, передаёт украинское агентство УНИАН.
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