Сервисные маршрутизаторы «Росэла» сертифицированы для защищенных сетей

Фото: «Росэл» Сервисные маршрутизаторы серии ISN415 с отечественным процессором и программным обеспечением разработки холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех прошли сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
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