Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

149 подписчиков

Сервисные маршрутизаторы «Росэла» сертифицированы для защищенных сетей

Сервисные маршрутизаторы «Росэла» сертифицированы для защищенных сетей

Фото: «Росэл» Сервисные маршрутизаторы серии ISN415 с отечественным процессором и программным обеспечением разработки холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех прошли сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии