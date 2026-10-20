Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром спорта Михаилом Дегтярёвым. На ней глава государства прокомментировал доклад министра спорта о том, как была налажена работа Российского спортивного фонда с поступлениями букмекерских средств и последующим выделением денег федерациям.