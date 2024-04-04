«Путин дал добро на удары!»: в Киеве запаниковали от слов президента России

А теперь займемся Одессой. Чтобы к ней подойти, сначала надо дойти до центра Украины. Иначе любой штурм Одессы с моря станет открытием Россией второго фронта, на что у нее не хватит сил. При неприкрытых флангах с севера (с материка на уровне Умани), "взять" Одессу можно только полным стиранием её с лица земли, точно по тому же принципу, что и Харьков. Только Харьков России не нужен, а Одесса нужна. Практически все украинские города, которые являются древними русскими, останутся в виде небольших городов- музеев, с восстановленным старым центром, но без новостроек. Потому что Украина прератится в некий Чернобыль, хотя и не радиационный. И то только отчасти, учитывая, что западная Украина, начиная с Хмельницкого, уже заражена радиацией. Ответить

ВТ

Василий Топчий

И что же ожидает Одессу и Харьков в 2024—2025 годах? Харькова не будет... уже сейчас... А Одесса дождется того часа, когда одесситы, не выдержав голода и лишений, проведут Референдум о вхождении в Россию. Потому что Украину ждет гетманщина и махновщина, по другому- Гражданская война. Это крест Украины. И потому все оставшиеся в живых города Украины ждет одна участь- проситься в Россию. Зачем организовывать Референдумы ПОСЛЕ взятия населенных пунктов Россией? Чтобы слушать постоянные упреки о стволах у виска? Нет уж... тогда это была неизбежность, а сейчас зачем? Зачем тратить жизни российских солдат на штурм украинских городов, если их измором возьмет господин голод и отсуствие света, тепла и воды? Поэтому есть не два варианта будущего Украины, а только ОДИН- тот, что будет. Переворот в Киеве станет результатом Майдана, организованного Лондоном, который поставит Залужного гетманом Украины.