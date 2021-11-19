Происшествия

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В Пермском крае сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт незаконной рубки лесных насаждений

Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» в ходе оперативных мероприятий выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений.

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