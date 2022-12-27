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НРД опубликовал информацию о взаимодействии с Euroclear в отношении заблокированных активов

НРД опубликовал информацию о взаимодействии с Euroclear в отношении заблокированных активов

По сообщению НРД, от Euroclear получена неофициальная информация о том, что разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, будет предоставлять казначейство Бельгии.

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