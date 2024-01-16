Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья иваненко
    Так хочется пожелать Швабу,что б гадил дальше,чем видел и надолго"Болезнь Х" - про...
  • Олег Самойлов
    Да ты чО? Не пробовал сравнить количестве учебных БЮДЖЕТНЫХ мест сейчас с учебными местами в годы самого прогрессивне...Русские, странные...
  • Олег Самойлов
    КТО ЗА СССР голосовал? Вопрос, выносившийся на референдум хоть читать изволила Татьяна Кибишева?Русские, странные...

В двух шагах от утилизации

В двух шагах от утилизации

Зеленский поставил всё на кон. И это неудивительно. За рубежом, причём не только на Западе, Владимира Александровича и его присных обвиняют в повальном воровстве, а также в военно-политической косорукости и кривозадости, то есть в банальном неумении вести войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх