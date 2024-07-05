04,07,24 Кирово Активные боевые действия в Кирово. Уличный бой в многоэтажной застройке города. Военнослужащий ВСУ ведёт стрельбу из ручного оружия в направлении позиций ВС РФ в соседнем здании.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
04,07,24 Кирово Активные боевые действия в Кирово. Уличный бой в многоэтажной застройке города. Военнослужащий ВСУ ведёт стрельбу из ручного оружия в направлении позиций ВС РФ в соседнем здании.
Свежие комментарии