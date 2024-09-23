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В ЛНР сообщили об уничтожении свыше 12 тысяч солдат ВСУ за неделю

В ЛНР сообщили об уничтожении свыше 12 тысяч солдат ВСУ за неделю

Российские военные за неделю отбили почти 40 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики (ЛНР) и уничтожили свыше 12 тысяч украинских бойцов и иностранных наемников на рубежах региона, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
При   таких темпах уничтожения на Украине уже не должно вообще быть армии. За два года  были бы уничтожены  все пацаны и женщины.. Учитесь считать   и не врать.
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16 час.

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