В ЛНР сообщили об уничтожении свыше 12 тысяч солдат ВСУ за неделю

Российские военные за неделю отбили почти 40 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики (ЛНР) и уничтожили свыше 12 тысяч украинских бойцов и иностранных наемников на рубежах региона, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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