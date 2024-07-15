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Рейтинг ввода жилья в эксплуатацию в России: Москва и Санкт-Петербург снова лидируют

Рейтинг ввода жилья в эксплуатацию в России: Москва и Санкт-Петербург снова лидируют

Екатеринбург занимает пятое место среди городов России по объему введенного жилья в 2023 году. Объем введенного жилья в столице составил 7,3 миллиона квадратных метров, в Санкт-Петербурге - 3,5 миллиона, в Краснодаре - 3,3 миллиона, в Новосибирске - 1,88 миллиона, а в Екатеринбурге - 1,86 миллиона квадратных метров.

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