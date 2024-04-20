Европа стала закупать больше российского газа

Несмотря на санкции, Европа с каждым годом закупает всё больше российского газа, пишет Yeni Safak. Количество природного газа, поставленного Россией в ЕС в первом квартале текущего года, выросло на 23% по сравнению с первым кварталом 2023 года.
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