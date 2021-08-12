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Ежедневно более 40 вертолетов ЗВО прикрывает сухопутные группировки войск в ходе тактических учений

Ежедневно более 40 вертолетов ЗВО прикрывает сухопутные группировки войск в ходе тактических учений

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52 выполняют учебно-боевые задачи в едином замысле командиров батальонных тактических групп общевойсковых армий ЗВО.

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