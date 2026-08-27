🚰 Несколько улиц в Саках остались без холодной воды Глава администрации города Юлия Предыбайло сообщила, что аварийно-восстановительные работы продлятся до 15:00.
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🚰 Несколько улиц в Саках остались без холодной воды Глава администрации города Юлия Предыбайло сообщила, что аварийно-восстановительные работы продлятся до 15:00.