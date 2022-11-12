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Капризов в матче с «Сиэтлом»: передача, 2 броска, 4 перехвата и «+1». У него 10+6 в 14 играх сезона

Капризов в матче с «Сиэтлом»: передача, 2 броска, 4 перехвата и «+1». У него 10+6 в 14 играх сезона

Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче против «Сиэтла». Россиянин принял участие в шайбе «Миннесоты», ставшей единственной во всем матче (1:0).

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