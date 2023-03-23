Специалист в сфере военного дела Василий Дандыкин указал на тот факт, что на территории Артёмовска подразделения Армии Российской Федерации выдерживают паузу, которая предваряет способные решить исход компании по освобождению города сражения.
Специалист в сфере военного дела Василий Дандыкин указал на тот факт, что на территории Артёмовска подразделения Армии Российской Федерации выдерживают паузу, которая предваряет способные решить исход компании по освобождению города сражения.
Свежие комментарии