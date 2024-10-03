Жители района Куркино теперь могут сообщать на портал «Наш город» о необходимости убрать опавшую листву

Осенью москвичи могут оставлять на портале «Наш город» сообщения о необходимости убрать опавшую листву с тротуаров, временных скоплениях воды после дождя и повреждениях деревьев из-за сильных порывов ветра.
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