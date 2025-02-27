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Ученые узнали, почему мужчины чаще страдают болезнью Паркинсона

Ученые узнали, почему мужчины чаще страдают болезнью Паркинсона

Иммунная система мужчин чаще атакует клетки мозга, содержащие белок PINK1 Исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи обнаружили, что иммунная система некоторых людей ошибочно атакует клетки мозга, содержащие белок PINK1, что может способствовать развитию болезни Паркинсона.

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