Ученые узнали, почему мужчины чаще страдают болезнью Паркинсона

Иммунная система мужчин чаще атакует клетки мозга, содержащие белок PINK1 Исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи обнаружили, что иммунная система некоторых людей ошибочно атакует клетки мозга, содержащие белок PINK1, что может способствовать развитию болезни Паркинсона.
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