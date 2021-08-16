Китайские ученые разработали пластырь, способный бороться с причинами облысения по мужскому типу

В Китае протестировали пластырь для лечения облысения. Китайские исследователи создали малоинвазивный пластырь с микроиглами, доставляющий наночастицы церия прямо к корням волос под кожей, что в дальнейшем запускает процессы борьбы с облысением.
В Китае протестировали пластырь для лечения облысения. Китайские исследователи создали малоинвазивный пластырь с микроиглами, доставляющий наночастицы церия прямо к корням волос под кожей, что в дальнейшем запускает процессы борьбы с облысением.
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