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Регионы России

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Российские туристы сокращают отпуск из-за роста цен на авиабилеты и проживание

Российские туристы сокращают отпуск из-за роста цен на авиабилеты и проживание

Консолидированные данные туроператоров свидетельствуют о том, что значительный рост цен на авиабилеты и проживание кардинально изменил стандарты доступного отдыха для российских туристов.

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