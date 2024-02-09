WSJ: решение Байдена по газу было принято под давлением Рокфеллеров

Как утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, решение президента США Джо Байдена о прекращении выдачи новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа из Штатов было принято под давлением экологических групп, финансируемых богатыми спонсорами, такими как Рокфеллеры и Майкл Блумберг.